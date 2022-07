Brindisi a caccia di under. Gli adriatici cercano un portiere ed il primo nome in cima alla lista dei desideri è quello di Alexandru Borbei. L’estremo difensore rumeno di proprietà del Lecce si è reso protagonista nelle ultime due stagioni nella primavera giallorossa ed è attualmente in ritiro con la squadra del tecnico Baroni. Il futuro del classe 2003 potrebbe e dovrebbe vederlo protagonista in in serie D, per una prima esperienza nel calcio “dei grandi”. Per il portiere diciannovenne ci sarà però da battere la concorrenza del Nardò, a sua volta interessato al profilo di Borbei.