Strappata la concorrenza di Lazio, Torino, Spezia ed Empoli: Wladimiro Falcone sarà il nuovo portiere del Lecce. Raggiunto l’accordo con la Sampdoria, il portiere classe ’95 difenderà la porta dei salentini in vista della prossima stagione. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto in caso di retrocessione ed obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A. L’asse Lecce-Genova resta caldissimo e dalla Sampdoria potrebbe arrivare anche un altro calciatore: il centrocampista norvegese Askildsen. La mezzala classe 2001 piace e non poco ai salentini, ma c’è da battere la concorrenza di Ternana e Cagliari.