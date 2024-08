Brindisi, dramma a Santa Sabina: muore giovane turista

MARINA DI CAROVIGNO (BR) – Un incidente stradale mortale si è verificato la

scorsa notte intorno alle quattro in Via Basento a Torre Santa Sabina, Marina di Carovigno, ha perso la vita un ventenne di Busto Arsizio in provincia di Varese, in vacanza nel brindisino. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo era alla guida di un’Opel Corsa, sarebbe caduto dall’auto, sbalzato dall’abitacolo sbattendo la testa sull’asfalto, purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare, e’ deceduto sul posto, sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini per appurare quanto accaduto.

Nella foto in evidenza il luogo dove è avvenuta

la tragedia.

