Brindisi: Concorso per la vetrina di Natale più bella, premi in denaro

I commercianti provano a salvare il povero Natale brindisino. Le luci in città sono ancora spente ma questa mattina l’assessore alle Attività Produttive Luciano Loiacono ha presentato un contest rivolto proprio ai commercianti, per abbellire le vetrine. Un concorso che assegnerà un premio di mille euro al vincitore. premi in denaro anche per il secondo e il terzo classificato.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp