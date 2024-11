Brindisi, avviata partnership tra la Santa Teresa Spa e la Scuola Edile

Avviata la partnership tra la Santa Teresa Spa e la scuola edile di Brindisi. In una ottica di innovativa visione aziendale è stato messo a punto un protocollo di intesa tra le parti che favorirà la promozione di un percorso formativo del personale, di riqualificazione professionale dei lavoratori in forza alla “in-house” della Provincia. L’obiettivo è quello di affinare la conoscenza dei diversi tipi di materiali, tecniche di costruzione, riparazione o restauro da processi/fattori di degrado nonché la posa in opera dei materiali con attrezzature specifiche per una corretta esecuzione a regola d’arte. Si volge così lo sguardo all’innovazione tecnologica dei materiali e il loro impiego in sicurezza nel contesto di ogni singola attività oggetto di affidamento dei servizi di pubblico interesse.

«La specializzazione degli operai è condizione determinante per il miglior andamento dell’Azienda ma soprattutto permette di avere addetti formati in maniera specifica su quello che fanno, aumentando notevolmente il livello di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’intesa tenuta a battesimo con Scuola Edile rappresenta un punto cruciale per la Società a totale controllo pubblico – ha dichiarato Giovanni Luca Aresta, Amministratore Unico di Santa Teresa S.p.A. – che in questo delicato momento di rilancio industriale consente di impiegare un importante bagaglio di conoscenze, che si arricchisce tutti i giorni grazie al contributo delle nostre maestranze. Stiamo attraversando un momento storico in cui la formazione di personale specializzato è diventata più importante che mai per dare una risposta chiara e concreta alle richieste dell’Ente Socio in favore della Comunità provinciale ma anche e soprattutto per mantenere inalterate nel tempo le peculiarità aziendali. Siamo così sicuri di offrire un valore aggiunto grazie alla partnership con la Scuola Edile di Brindisi, che è realtà protagonista con elevato indice di serietà e professionalità in continuo aggiornamento».

«Siamo orgogliosi di questa collaborazione con una realtà di Impresa pubblica che è punto di riferimento nella Comunità provinciale – ha soggiunto Cosimo Dimonte, direttore di Scuola Edile Brindisi – per il settore edilizia e in determinate tipologie di intervento. La circostanza che sia stata scelta, in qualità di partner, l’Ente Scuola, è il riconoscimento del valore e della formazione che durante gli anni abbiamo saputo costruire sul territorio». Il corso – con lezioni teoriche e pratiche – si articolerà anche sui cantieri indicati da Santa Teresa S.p.A. ed è suddiviso in moduli.

