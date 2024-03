Brindisi, Ambiti territoriali: incontro in prefettura

BRINDISI – Un tavolo tecnico con al centro la complessa individuazione degli Ambiti Territoriali e Organizzativi Ottimali di Protezione Civile si è tenuto nelle scorse ore presso la Prefettura di Brindisi. L’incontro, presieduto dal prefetto Michela La Iacona, è stato promosso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile e ha visto la partecipazione dei rappresentanti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Domenico Fiorito e Stefania Renzulli, del rappresentante del Dipartimento Regionale, Domenico Donvito, del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, Giulio Capuano, nonché dei referenti del Servizio Sanitario 118 regionale, Anna Maria Natola, e provinciale, Biagio Cardone.

Brindisi, Ambiti territoriali: l’obiettivo

L’obiettivo della riunione è stato quello di valutare le prime proposte di definizione della nuova geografia di aggregazione dei Comuni delineate dalla Regione Puglia per la successiva individuazione degli Ambiti Territoriali di questa provincia. Nel corso dell’incontro, spiega una nota, “sono emersi utili elementi di confronto afferenti le specificità della conformazione territoriale finalizzati alla migliore mosaicatura in corso di definizione. Il Prefetto ha espresso massimo apprezzamento per il lavoro avviato dalla Regione e per il prezioso supporto fornito dal Dipartimento Nazionale auspicando che la prossima realizzazione degli Ambiti possa consentire un’ottimizzazione della risposta della protezione civile per potenziare le attività di prevenzione dei rischi e di gestione dell’emergenza in modo coordinato tra tutte le amministrazioni coinvolte”.

