Brindisi, ad un passo anche Merletti della Lucchese

Giornata di fuoco per il Brindisi. Il club del presidente Arigliano dopo aver avviato i contatti con Trotta per l’attacco e chiuso l’accordo con Odjer per il centrocampo, lavora anche per puntellare il reparto difensivo. Secondo quanto anticipato da Antenna Sud, i biancazzurri avrebbero trovato l’intesa con Tommaso Merletti, difensore classe 2001 della Lucchese. Il giocatore dovrebbe arrivare domani in città per mettere la firma sul contratto.

