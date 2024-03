Bonanno gol, il Martina stende il Fasano e fa suo il derby

Basta una rete di Bonanno al 36′ del primo tempo, al Martina, per avere la meglio sul Fasano nel derby del Tursi. Un gol col sinistro dell’ex Taranto, servito da Baglione, regala tre punti d’oro alla squadra di mister Pizzulli che continua, così, la corsa verso la capolista Team Altamura. Giovedì prossimo squadre nuovamente in campo: per il Martina trasferta ad Angri mentre il Fasano ospiterà la prima della classe tra le mura amiche.

TABELLINO

MARTINA-FASANO 1-0

MARCATORI: 36’pt Bonanno (M)

MARTINA (4-2-3-1): Pirrò; Nikolli (40’st Ievolella), Rizzo, Dieng, Mancini; Virgilio, Piarulli; Pinto, Bonanno (25’st Ganfornina), Baglione (40’st Perrini); Palermo (32’st Tedesco). A disp.: Figliola, Langone, Filippi Filippi, Battimelli, Vaticinio. All.: Pizzulli.

FASANO (3-5-2): Lazar; Pambianchi, Aprile, Barellini (16’st Lezzi); Manfredi, Ganci, Calabria (29’st Esposito), Melillo (43’st Lorenzo), Brignola; Battista (25’st Losavio), Persano (25’st Dorato). A disp.: Semeraro, Martellotta, Tessitore, Caragnulo. All.: Costantini.

ARBITRO: Papagno di Roma 2. ASSISTENTI: Camilli di Roma 1-Elisini di Ostia Lido.

AMMONITI: Calabria (F), Battista (F), Rizzo (M), Bonanno (M), Pambianchi (F), Aprile (F), Perrini (M), Brignola (F).

NOTE – Angoli: 2-2. Recupero: 2’ pt, 4’ st.

Credit foto: Paolo Conserva.

