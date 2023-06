Bitonto, Al Bano in un “firma-vini” al supermercato

BITONTO – Malvasia dai sentori floreali e fruttati perfetto da abbinare con antipasti a base di pesce e frutti di mare, e un Cabernet dal colore rosso intenso, che si presenta rotondo e persistente, giusto abbinamento con piatti a base di carni rosse e selvaggina. Sono i vini del grande artista brindisino Al Bano Carrisi che ha incontrato i suoi fan nel punto vendita Md di viale Lazzati a Bitonto. Un punto vendita tra i più all’avanguardia del gruppo, aperto da pochi mesi dove l’artista di Cellino San Marco ha incontrato i suoi supporters per una foto ricordo e un “firma – vini”. Prodotti a poco più di 150 Km nella campagna del Brindisino che raccontano l’amore che l’artista ha sempre dimostrato per la sua terra e per la famiglia: è al ricordo del padre, infatti, che Al Bano ha dedicato la sua produzione vinicola che sta riscuotendo un successo crescente di pubblico e di critica.

