BISCEGLIE – Cambia il volto della giunta comunale di Bisceglie, con il sindaco Angelantonio Angarano che ha confermato l’avvicendamento di due assessori. Lasciano la squadra tecnica dell’amministrazione comunale Domenico Storelli e Maria Lorusso. Il primo, già assessore all’urbanistica, resterà in contatto con la politica locale concentrandosi sul Distretto Urbano del Commercio. La seconda lascia il suo incarico con delega allo sviluppo delle attività produttive.

A subentrare sono Italo Innocenti, specializzato in amministrazione pubblica e privata e con delega a beni comuni, sport e politiche giovanili, e Carla Mazzilli, che riprenderà il ruolo dedicato a sviluppo economico, attività produttive, contratti e appalti.

Invariati gli altri ruoli della giunta, mentre l’ingresso di Carla Mazzilli apre la strada di Elio Belsito in consiglio comunale. Il nuovo consigliere prende il posto della stessa Mazzilli, già vicepresidente del consiglio comunale, per conto della lista Insieme per Bisceglie, sempre a sostegno di Angarano.

Spazio ai giovani per il sindaco biscegliese, che accoglie i nuovi assessori sui criteri di omogeneità e competenza. Caduta di stile e svolta reazionaria per Francesco Spina, leader della coalizione Bisceglie Rinasce, che si oppone alla decisione di Angarano. Continua sul caso-giunta il botta e risposta tra i due avversari politici.

