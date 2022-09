Un bambino di 8 anni ha scritto al Papa per rivelare la storia di due suoi amichetti arrivati dalla Nigeria. Francesco ha risposto subito invitandoli all’udienza generale in Vaticano. Nella mattinata di mercoledì 7 settembre, il Pontefice ha salutato una famiglia di Lecce che ha accolto due bambini rifugiati nigeriani, di 5 e 6 anni, che erano stati prigionieri in un campo di torture in Libia.

Il figlio di una coppia di amici della famiglia, colpito dalla storia e dal fatto che i due bambini nigeriani non conoscessero il Papa, aveva scritto una letterina a Francesco, il quale, dopo dieci giorni, ha risposto invitandolo a Roma attraverso la Prefettura della Casa Pontificia.

Il Papa ha ascoltato con attenzione la loro storia giocando con grande gioia con i due bambini arrivati dalla Puglia.