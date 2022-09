LECCE – Primo caso di vaiolo delle scimmie in Salento. Si tratterebbe di un 45enne risultato positivo nelle scorse ore. L’uomo, rientrato nei giorni scorsi dal nord, avrebbe accusato sintomi che hanno insospettito il medico di base invitandolo a sottoporti, come da prassi, al tampone del liquido contenuto in una vescicola. L’uomo sta bene ed è in isolamento. Non vi sarebbero altri contagiati.