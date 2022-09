“Ai giovani non dobbiamo offrire un sussidio come il reddito di cittadinanza, ma un’opportunità di lavoro intervenendo sui costi delle aziende che potrebbero assumerli”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, a Mattino5. “Così come è stato formulato il Reddito di cittadinanza – ha spiegato lo stesso Berlusconi -, i giovani stanno a casa sul divano a guardare la televisione. Bisogna rivederlo, considerando che un italiano su quattro vive in condizioni di povertà e deve essere aiutato”.

PENSIONI – “Mille euro anche alle mamme e alle nonne che non hanno potuto pagare i contributi per pensare alla famiglia. Promesse? Ho mantenuto sempre tutto quello che ho promesso. Abbiamo dato una pensione di un milione di lire a un milione di cittadini. Qualcuno ha pensato “questo è matto”, qualcuno mi ha riso in faccia, ma tutti i traguardi che mi sono fissato nella televisione, nel calcio, nell’impresa e nella politica li ho realizzati”.