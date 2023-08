Benzina: Puglia e Bolzano le aree più care d’Italia

Il Mimit pubblica sul proprio sito i prezzi medi dei carburanti in autostrada e regione per regione. Da oggi, martedì 1° agosto, i dati dovranno essere esposti dagli impianti di distribuzione sul territorio con l’obiettivo, sottolineato dal governo, di favorire la trasparenza. La media nazionale del self service in autostrada è di 1,984 euro al litro per la benzina e 1,854 euro al litro per il diesel. A livello territoriale, i prezzi più alti della verde sono quelli della Provincia autonoma di Bolzano a 1,945 euro a litro e della Puglia a 1,943 euro. Sotto la soglia di 1,9 euro le Marche a 1,892 e il Veneto a 1,898

