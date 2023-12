BAT, il bilancio della Questura

ANDRIA – Si chiude un anno intenso per la Questura della BAT, che nel corso del 2023 ha dovuto fronteggiare un ampio raggio di intervento tra furti d’auto, spaccio di sostanze stupefacenti e, non ultima, violenza di genere. Il bilancio del Questore Roberto Pellicone è positivo. Fondamentale l’implementazione degli organici, nuovi arrivi previsti nel 2024 come promesso dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’auspicio per il 2024 è un appello alla sicurezza e alla collaborazione con la cittadinanza.

