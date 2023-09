Roma – “Servono luoghi di aggregazione e un salto culturale, e lo sport è lo strumento migliore per risvegliare una educazione ai sentimenti, un nuovo approccio educativo che coinvolga famiglie e scuola”. “Basta Bullo Io Ballo – Lo sport cura, la violenza oscura”, è la campagna di sensibilizzazione sulla consapevolezza delle emozioni attraverso lo sport allo scopo di prevenire atti di violenza e di bullismo, ideata da Carmen De Gironimo di Emotional & More che unisce calcio e danza. Lo sport è dunque uno dei farmaci naturali di prevenzione contro le dipendenze, sia quelle da sostanze che quelle che portano a fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo. Accanto a questo, viaggia di pari passo l’impegno delle istituzioni. Un progetto educativo che conta tra gli altri anche il sostegno di Antennasud e si snoda attraverso vari percorsi: dai seminari, alle attività formative fino alle kermesse sportive

