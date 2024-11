Basket A2/M, Brindisi batte Pesaro: seconda vittoria casalinga di fila

Brindisi vince in casa la seconda partita consecutiva contro l’altra neo retrocessa Pesaro. 100-84 il risultato finale di una sfida che ha visto Pesaro lottare orgogliosamente, ma arrendersi ad una squadra di casa capace di esprimere una solida pallacanestro per tutti i 40 minuti. Bryon Allen, finalmente attore principale, firma 26 punti con 6 assist quasi tutti giunti nel secondo tempo; Calzavara aggiunge 15 punti e 5 assist che ne attestano la maturità, doppia cifra anche per Laquintana e Ndzie. La Valtur non ha mai vinto più di due partite consecutive quest’anno e il prossimo incontro sarà contro la fortissima Basket Rimini di coach Dell’Agnello.

