Barletta, verso la sfida contro l’Altamura

BARLETTA – Il Barletta si avvicina al weekend della sfida contro l’Altamura. Impegno proibitivo per i biancorossi, attesi al D’Angelo dai murgiani che puntano a consolidare il primato e ad avvicinarsi a grandi passi verso la Serie C. Per la squadra di Ciullo, invece, la necessità di tornare a far punti salvezza dopo la sconfitta nel derby del Puttilli contro la Fidelis Andria.

Squadra al lavoro dopo le festività pasquali, con il tecnico leccese che tornerà a far leva sui suoi punti di riferimento. Fondamentale la quadra difensiva per arginare Nicola Loiodice. L’ex di turno, che sta dominando il girone H di Serie D, rappresenta il pericolo principale per la difesa del Barletta, chiamata a disporre di Camilleri e compagni nella miglior condizione possibile.

Soliti ballottaggi in mezzo al campo per la terza maglia da titolare al fianco di Basanisi e Fornaro, mentre davanti resta confermato il ruolo da centravanti per La Monica. In rampa di lancio Ngom dopo il gol contro la Fidelis Andria. L’attaccante bergamasco potrebbe scalzare Caputo nel tridente offensivo.

Attesa nelle prossime ore la comunicazione legata al settore ospiti del D’Angelo. I tifosi biancorossi, presenti durante la scorsa stagione, aspettano notizie sull’apertura o meno della gradinata.

