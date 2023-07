Barletta, ufficiale l’ingresso nelle Città dell’Olio

BARLETTA – Barletta entra a far parte delle Città dell’Olio. L’ingresso nella filiera produttiva è stato ufficialmente riconosciuto nel weekend, con una cerimonia presso il Castello Svevo. La città della Disfida si unisce ai numerosi comuni pugliesi che fanno della tutela, della produzione e dell’esportazione olearia un marchio di assoluto prestigio in termini alimentari.

La mission dell’associazione è quella di divulgare la cultura dell’olio extravergine d’oliva, tutelare il paesaggio olivicolo che è una caratteristica imprescindibile della regione, ma anche fornire garanzie ai consumatori, sensibilizzarli ad un uso consapevole e sostenibile e sviluppare un turismo basato sui prodotti in questione.

Fondamentale anche lo sviluppo della filiera produttiva, in modo da anteporre la qualità della produzione propria ad un’importazione massiva e di valore non riconosciuto. La Puglia, in tal senso, rappresenta un’eccellenza e l’obiettivo è quello di tutelarne i produttori. Barletta si unisce all’associazione e si prepara a contribuire al rilancio, nonché all’affermazione del settore in Italia e nel mondo.

