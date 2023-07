Barletta, le celebrazioni per la festa dei Santi Patroni

BARLETTA – La festa dei Santi Patroni di Barletta tocca il suo apice nella serata di domenica. In migliaia hanno partecipato alla processione della Beata Vergine dello Sterpeto e di San Ruggero. L’icona della Madonna e il busto del Vescovo di Canne hanno attraversato le vie della città, chiamando a raccolta fedeli, residenti e turisti.

Autorità politiche e rappresentanze ecclesiastiche locali hanno accompagnato il percorso, che ha vissuto il suo punto di maggior attrazione lungo corso Vittorio Emanuele. La sosta dei Santi Patroni ai piedi del Teatro Curci, ma anche il passaggio nei pressi della Basilica del Santo Sepolcro e della statua di Eraclio: momenti che hanno catalizzato l’attenzione dei barlettani e non solo, con le luminarie musicali che hanno seguito la processione prima di imboccare via Nazareth.

L’icona e il busto sono rientrati presso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove sosteranno fino alle 6:15 di mercoledì mattina, quando è previsto il ritorno presso il Santuario in via Trani. Non solo la parte religiosa, ma anche quella pirotecnica e commerciale: i fuochi d’artificio di mezzanotte hanno rubato la scena sui moli di Ponente e Levante, i numerosi stand nel centro storico contribuiranno ad aumentare l’affluenza anche nei prossimi giorni.

