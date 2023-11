Barletta, è la settimana del derby con l’Andria

BARLETTA – Dieci anni, cinque mesi, diciassette giorni dopo. Fidelis Andria e Barletta torneranno ad affrontarsi in un match ufficiale, dopo l’ultima volta nello storico playout di Lega Pro del 2013. In quella circostanza, i biancorossi vinsero entrambe le sfide salvezza, condannando i federiciani alla retrocessione nella vecchia C2 e alla successiva ripartenza dall’Eccellenza per inadempienze finanziarie.

Prima del playout andata e ritorno, le sfide della regular season dal 2010 al 2013. Sei match con due vittorie andriesi nel 2012, una in casa per 2-1 e una in trasferta per 1-0, una vittoria biancorossa in casa per 3-2 nel 2011 e tre pareggi, due 0-0 al Degli Ulivi nel 2010 e nel 2013 e un 2-2 al Puttilli nel 2011, con rimonta federiciana dal doppio svantaggio.

Autentiche battaglie in campo, come lo sarà anche domenica prossima in terra andriese, ma anche grande festa di sport sugli spalti. Le due tifoserie, gemellate dal 1991, hanno rinsaldato il loro legame nel 2008 e hanno dimostrato vicinanza reciproca anche negli ultimi anni, nonostante i mancati incroci sportivi sul campo. Il Barletta, infatti, ha cominciato il suo purgatorio in Eccellenza proprio in concomitanza con la risalita della Fidelis Andria in Lega Pro e Serie D, lasciando il 2013 come ultimo anno in cui le due squadre si sono incontrate.

Il derby della sesta provincia pugliese è pronto a tornare dopo un decennio di assenza, nel clima che l’ha sempre contraddistinto. Partita vera in campo, fair play sugli spalti. L’Andria ci arriva senza Francesco Farina, esonerato dopo il ko di Gallipoli. Il Barletta (foto Sergio Porcelli) è lanciatissimo dopo due vittorie consecutive e punta a rinforzarsi dal mercato: dopo Diaz, dal Lamezia potrebbe arrivare un terzino under. Novità previste nelle prossime ore, poi sarà solo derby: attesa per l’orario di domenica, che dovrebbe essere alle 16, presto novità ufficiali su quantità e costo dei tagliandi per il settore ospiti biancorosso.

