Barletta, De Candia chiede gli straordinari: Lattanzio risponde presente

Ancora Lattanzio, sempre Lattanzio. Dopo il gran gol contro il Foggia Incedit, che ha permesso al Barletta di centrare l’undicesima vittoria e il dodicesimo risultato utile nel campionato di Eccellenza, l’ex Altamura ha mostrato la consueta freddezza dagli undici metri contro l’Unione Calcio Bisceglie in Coppa Italia. Vittoria di misura e qualificazione in tasca per i biancorossi, che avevano chiuso i giochi virtualmente già nella gara del “Di Liddo” grazie al tris rifilato alla squadra di mister Monopoli. Il messaggio, intanto, è arrivato forte e chiaro alla concorrenza: la Coppa Italia è un obiettivo da centrare.

In una stagione complicata e con un calendario intasato, il turnover può essere decisivo per le sorti del Barletta, che punta a riemergere dalle sabbie mobili dell’Eccellenza. Mister De Candia, però, ha già dimostrato di non voler lasciare nulla al caso e la presenza di Lattanzio nello scacchiere biancorosso è stata costante, anche con tanti impegni ravvicinati.

