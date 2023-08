Barletta Calcio, in attacco si tratta Perez

BARLETTA – Trattativa in corso tra il Barletta e Leonardo Perez. L’attaccante della Virtus Francavilla, l’anno scorso in prestito al Messina, ha incontrato il direttore tecnico biancorosso, insieme al suo agente Valeriano Narcisi, in un ristorante alla periferia della città della Disfida.

Si tratta l’accordo tra calciatore e società, sviluppi attesi nelle prossime ore.

