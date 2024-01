Barletta, Bitetto presenta la sfida con la Paganese

BARLETTA – Il Barletta torna in campo dopo le delicate festività natalizie in cui l’attenzione, oltre al mercato, si è spostata sulle trattative societarie. I riflettori tornano sul campo e la squadra di Bitetto si prepara a cominciare il girone di ritorno dalla Paganese, attesa al Puttilli domenica alle 15.

Ngom fuori rosa, Diaz fuori forma. Bitetto si affida ai nuovi. La Monica con problemi fisici, Capone e Basanisi in rampa di lancio, tra i pali Sapri o Bufano. La piazza biancorossa chiede il massimo impegno per la salvezza, Puttilli possibile arma in più.

