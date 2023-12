Barletta: aumento IMU in consiglio comunale, PD attacca Rosa Tupputi

BARLETTA – Ancora un consiglio comunale movimentato a Barletta, stavolta per l’aumento delle rate IMU a ridosso delle festività natalizie. Approvate in assise consiliare le modifiche alle aliquote relative all’imposta sugli immobili, con un aumento nelle casse del Comune di Barletta pari a circa 1,5 milioni dopo le rate del 2024. La votazione ha trovato favorevole la maggioranza del sindaco Cosimo Cannito, che ha dato l’ok anche attraverso il mantenimento del numero legale in aula al momento delle espressioni di voto.

Forte l’attacco da parte del Partito Democratico, che ha stigmatizzato in particolare il comportamento di Rosa Tupputi. La consigliera di opposizione ha scelto di rimanere in aula dopo il controverso scambio di opinioni tra Stella Mele, esponente di Fratelli d’Italia, e Santa Scommegna dei dem. La sospensione dei lavori chiamata dal presidente del consiglio comunale Marcello Lanotte ha permesso all’opposizione di abbandonare l’assise comunale, strategia non attuata dalla Tupputi, in rappresentanza del gruppo Con all’opposizione.

«L’amministrazione di centrodestra Cannito mette le mani nelle tasche dei cittadini. L’aumento dell’Imu è il “regalo di Natale” che la maggioranza di centrodestra ha voluto donare ai barlettani con la complicità della consigliera comunale Rosa Tupputi di Con». Questo il comunicato del Partito Democratico, che prende le distanze dalla scelta della collega in seduta consiliare. Nella stessa convocazione è stato approvato anche il Documento Unico di Programmazione 2024-2026, ma le polemiche tra maggioranza e opposizione non si placano.

