Barletta, allenamenti ripresi in vista del Martina

BARLETTA – Il Barletta torna in campo dopo il pareggio casalingo contro il Casarano e si prepara alla complicata trasferta di domenica a Martina. Biancorossi al Puttilli per la ripresa di martedì pomeriggio, sotto lo sguardo del direttore sportivo Marcello Pitino e del presidente onorario Mario Dimiccoli.

Ciullo ha dato spazio alla parte atletica e a qualche scambio col pallone, analizzando poi i problemi di una squadra che non è riuscita a finalizzare contro un Casarano statico nel finale di gara. Lo 0-0 della quartultima giornata ha fatto sprofondare il Barletta al terzultimo posto con 30 punti, un piazzamento che ad oggi potrebbe valere il playout in trasferta sul campo del Fasano. I messapici, attesi al Puttilli alla penultima, hanno però un turno favorevole con il prossimo match in casa contro il Santa Maria Cilento, ad un passo dalla retrocessione diretta.

Per disputare gli spareggi salvezza, il Barletta dovrà restare entro i sette punti di margine dalla squadra che dovrà affrontare nel post-season. In caso di distacco da otto punti in su, la squadra peggio classificata sarebbe retrocessa direttamente. Attualmente, il Fasano vanta cinque punti di vantaggio sui biancorossi, ragion per cui la squadra di Ciullo è chiamata a centrare un bottino pesante sul campo del Martina.

Sfida del Tursi in programma domenica alle 15, sulla panchina degli itriani ci sarà l’ex di turno Massimo Pizzulli che punta a blindare il secondo posto alle spalle dell’Altamura. Il Barletta non può fare calcoli per restare incollato al treno salvezza.

