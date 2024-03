Bari, uomo accoltellato in piazza Umberto

BARI – Un cinquantenne è stato accoltellato questa mattina in piazza Umberto. L’episodio intorno alle 9,30, nelle vicinanze della fontana centrale. L’uomo, italiano, non sarebbe in pericolo di vita. A stabilire l’identità dell’aggressore saranno probabilmente le immagini di video sorveglianza della zona. Sul posto la polizia locale alla quale sono state affidate le indagini.

