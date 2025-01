Bari, si preme per Pereiro: offerto un contratto di un anno e mezzo con opzione

Ore decisive per conoscere l’esito della trattativa che potrebbe portare Gaston Pereiro al Bari. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il club biancorosso proverà a chiudere l’operazione tra domani e venerdì. Attualmente in forza al Genoa, il trequartista uruguaiano ha totalizzato appena due apparizioni in Serie A, disputando una manciata di minuti. Il Bari avrebbe offerto all’ex Cagliari un contratto di un anno e mezzo con opzione per la stagione 2027/28.

