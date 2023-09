Si è chiusa l’iniziativa “Mindfulness”, il ciclo di appuntamenti organizzati a Bari dall’associazione ReStart e dal trainer dott. Alessio Rocco Ranieri negli spazi di Torre Quetta.

Per il secondo anno consecutivo ReStart ha offerto, a chiunque ne avesse voglia, una serie di appuntamenti, che si sono svolti da giugno a settembre, volti a insegnare il valore della pratica della mindfulness, soprattutto in questo periodo storico in cui l’individuo è sottoposto a un numero significativo di stress e sollecitazioni.

Scoprire insieme la necessità di prestare attenzione al momento presente, in modo non giudicante, è stata un’esperienza di condivisione entusiasmante per gli organizzatori e per i partecipanti.

Per tali ragioni l’iniziativa ha riscosso particolare successo, motivo per cui gli organizzatori intendono ringraziare sia i partecipanti per l’assidua presenza e sia gli sponsor storici, Tersan Puglia e l’Associazione “Dario Favia lasciateci le ali”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp