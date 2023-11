Bari, Promessi sposi: la vetrina dedicata al wedding

BARI – Oltre 250 espositori (circa il 20% in più rispetto alle ultime edizioni) tra abiti da sposa, sposo e cerimonia, sale ricevimenti, chef e pasticceria, wedding planner, liste nozze e bomboniere, fotografi, viaggi, gioielli, fiori, e arredo, per rendere perfetto il giorno del Sì. Nuova edizione per Promessi Sposi, il salone dedicato alle mille sfaccettature del mondo wedding, negli spazi della fiera del levante. La giornata inaugurale si è aperta con la presentazione dei 14 wedding planner stranieri che in questo lungo fine settimana visiteranno la nostra regione per rendere la Puglia sempre più attrattiva come destinazione per nozze di sposi stranieri. A tagliare il nastro, la madrina di questa edizione numero 37, la showgirl Miriana Trevisan.

