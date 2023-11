Bari, Oncologico e Ads Angiulli per i corretti stili di vita

BARI – Una mattinata all’insegna dell’attività fisica e alla promozione dei corretti stili di vita. È questo il cuore del protocollo, in via di sottoscrizione, fra l’Irccs Giovanni Paolo II di Bari e l’Asd ‘Società Ginnastica Angiulli’, finalizzata allo scambio di buone pratiche, competenze, professionalità e spazi fra l’oncologico del capoluogo e la società sportiva. Sarà così possibile realizzare progetti di attività fisica dedicata ai pazienti oncologici ma anche avviare consulenze per gli atleti dell’Angiulli a cura del personale sanitario dell’oncologico. L’iniziativa, patrocinata dal 2° Municipio del Comune di Bari, nasce anche con l’obiettivo di aprire gli spazi esterni dell’Istituto Tumori di Bari all’attività fisica libera di tutti i residenti del quartiere.

