Bari, omicidio Colaianni: complice incastrato dal tatuaggio

BARI – Incastrato da un tatuaggio. I carabinieri del Comando Provinciale di Bari, al termine delle attività investigative svolte a seguito dell’omicidio di Giovanni Colaianni, avvenuto lo scorso 22 giugno in via Napoli, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa, dal gip di Bari, su analoga richiesta della locale Procura della Repubblica, per omicidio e porto illegale di pistola a carico di un 27enne barese, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto complice del 24enne Nicola Amoruso, già sottoposto a fermo di indiziato di delitto nella stessa giornata dell’evento.

I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Bari Centro, anche tramite attività tecniche svolte sul cellulare della vittima e sulla scena del crimine, sono riusciti a collocare sul posto l’indagato il quale, unitamente al complice, avrebbe minacciato di morte la vittima attraverso un proprio account social.

L’identificazione dell’uomo è stata possibile sia grazie all’analisi approfondita delle immagini di videosorveglianza, che ponevano in risalto un suo peculiare tatuaggio, sia per la corrispondenza che di una sua impronta digitale impressa sulla parte interna del portone condominiale ove risiedeva la vittima.

Il 27enne, rintracciato, è stato associato nel carcere di Bari.

Secondo quanto ricostruito, il figlio di Colaianni avrebbe discusso con il presunto omicida del padre nelle ore precedenti al delitto quando, il 24enne assieme ad altre tre persone, lo avrebbero minacciato di morte se non avesse saldato un debito di mille euro per una partita di hashish. Minacce che sarebbero arrivate via social – attraverso Tik Tok e Messanger – anche alla sua mamma. A inviargliele sarebbe stata la madre del 24enne che invece lo accusava di aver rubato mille euro a suo figlio ancora minorenne. Intimidazioni che avrebbero intasato le chat del figlio del 43enne – tra mezzanotte e mezza e l’una – con frasi minacciose presumibilmente scritte dal 24enne, da sua madre e da un suo amico.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author