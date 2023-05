Bari, oltre 3000 tifosi biancorossi a Modena: il dato aggiornato. Si va verso il sold-out

BARI – Il settore ospiti dello Stadio Braglia di Modena è quasi sold out per il match di sabato tra Modena e Bari. A oggi pomeriggio sono stati venduti 3843 biglietti, di cui oltre 3000 nel settore riservato ai sostenitori biancorossi. Ne rimangono a disposizione altri 100, per una trasferta che rappresenterà un esodo di tifosi pugliesi.