Bari, una nuova vita per i palazzi storici della città

BARI – L’ex Mercato del Pesce, palazzo dell’ex Totocalcio, Palazzo Starita, Fizzarotti e Palazzo Mincuzzi. Sono tutti edifici storici del capoluogo che tra pubblico e privato a breve torneranno alla luce. Alcuni lo hanno già fatto, proprio come l’edificio di corso Vittorio Emanuele che – dopo un intenso lavoro di restyling – è tornato a splendere ad agosto scorso ospitando l’Archivio Poli. Su piazza del ferrarese, invece, è in fase di profonda ristrutturazione Palazzo Starita. Il progetto della Fondazione Sud, prevede la realizzazione di un caffè letterario al piano terra e gli uffici della fondazione, oltre a spazi espositivi. E ancora, vedrà decisamente una nuova luce l’ex Totocalcio, edificio in stile imperiale che campeggia sul lungomare Nazario Sauro. La struttura, acquisita dal Gruppo Villa Romanazzi, sarà trasformata nel secondo hotel cinque stelle della città. Tutto questo riguarda il privato. Ma per il pubblico? Uno degli edifici di cui sarà prevista a breve una destinazione ufficiale è il palazzo del pesce, in piazza del ferrarese. A breve dovrebbe partire la gara per i lavori al primo piano che permetteranno di realizzare al primo piano una sorta di foresteria per gli artisti e nel roof garden un bar, con un investimento pari a un milione di euro. Mentre il Comune si sta occupando di predisporre un bando per l’affidamento del piano terra che dovrebbe diventare un mercato stile “Boqueria” di Barcellona.

