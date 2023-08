Bari, nuova edizione di “Vacanze coi fiocchi”

BARI – Restare sempre connessi alla strada. Questo lo slogan scelto per “Vacanze coi Fiocchi”, la campagna nazionale per la sicurezza sulle strade delle vacanze che nasce nel 2000 per contrastare il picco di vittime e incidenti stradali che si registra nei mesi estivi. Anche a questa 24esima edizione partecipa – per il settimo anno consecutivo – il comune e la polizia locale di Bari.

Focus di quest’anno sarà l’uso corretto dei dispositivi digitali, per evitare distrazioni che sono tra le principali cause di incidenti.

