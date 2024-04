Bari, Leccese: ‘Mai considerato Laforgia un avversario’

“Ci abbiamo provato. Ho sempre considerato Michele Laforgia un compagno di viaggio, mai un avversario. Per me gli avversari sono altri. Per questo, nelle ultime ore, ancora una volta, con i movimenti e i partiti che hanno scelto di sostenere la mia candidatura, abbiamo cercato una sintesi che tenesse il centrosinistra compatto. Con lo stesso spirito ho incontrato Michele, anche questa volta, per trovare insieme una soluzione. Ma l’unica possibile, condivisa da entrambi, è quella di andare avanti, ognuno con la propria candidatura e coalizione alle spalle. Da parte mia sento la responsabilità di guidare un gruppo di forze politiche progressiste, ambientaliste e civiche che intendono accompagnare la città di Bari verso mete ancora più ambiziose, verso una città più verde, più sostenibile e più equa”. Lo scrive su facebook Vito Leccese, candidato sindaco di Bari sostenuto da Pd, Azione e Verdi.

“Quindi, andiamo avanti. Questa campagna elettorale sarà fatta di confronto costruttivo e lavoro condiviso, perché dopo l’8 e il 9 giugno si possa tornare a lavorare insieme sulla città, così come ci siamo impegnati a fare io e Michele. Ora dobbiamo uscire da questo dibattito ormai consumato e tornare a parlare di Bari, rimettendo la decisione sul futuro sindaco alle uniche persone che hanno il diritto di fare questa scelta, i cittadini, attraverso l’esercizio del voto, libero e democratico. L’unico vero avversario di questa campagna elettorale è la destra, perché un sindaco leghista a Bari sarebbe un paradosso da evitare a tutti i costi”, conclude Leccese.

