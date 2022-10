BARI – Laurea Honoris Causa a Carlo Messina, CEO e leader di Intesa Sanpaolo, neo Ingegnere Gestionale del Politecnico di Bari. La cerimonia si è svolta questa mattina a Bari.

Come sarà l’economia del prossimo futuro che ci attende dietro l’angolo all’ombra di cambiamenti epocali, globali in corso? Carlo Messina, consigliere delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, uno dei gruppi bancari più importanti d’europa e da oggi neo Ingegnere Gestionale del Politecnico di Bari, è fiducioso. Ad un 2022 positivo per il nostro Paese – dice – seguirà un 2023 con un PIL in ritirata che dovrà servire però da rilancio dell’economia nel 2024. E così, come in una sequenza immaginata, l’arco dell’economia italiana dovrà tendersi e indietreggiare con la sua freccia dello sviluppo per il 2023 per scoccare in avanti nel 2024. Il sud – secondo Messina – ha grosse potenzialità, ognuno però, deve fare la propria parte aggiunge. Intesa Sanpaolo vuole contribuire con propri investimenti sui territori del sud per valorizzare le sue energie che sono anche dell’intero paese.

Messina: “E’ un grande riconoscimento di cui sono veramente orgoglioso”. Sul Poliba: “Indubbiamente è una istituzione eccellente. Rappresenta un punto di forza per tutto il sud e anche il posizionamento in questi nuovi progetti finalizzati all’energia come leader da una chiara capacità di avere una visione strategica per il futuro. Questo è il polo dell’energia e ed il settore più importante su cui fare leadership fra tutti gli altri atenei. Qui c’e un potenziale enorme e anche un ottimo corpo docente e un ottimo rettore”.