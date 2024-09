Bari, la nuova vita del mercato di via Amendola

BARI – Da mercato di merci varie a un vero e proprio Agrimercato con l’affidamento a una rete di imprese locali. È questa la nuova vita del Mercato di Via Amendola, la struttura realizzata per accogliere i mercatali di via Montegrappa, al quartiere San Pasquale di Bari, ma che non ha avuto grandissimo successo. Così, l’amministrazione Decaro ad aprile scorso, dopo un bando, ha affidato la struttura alla rete di imprese agricole di Campagna Amica della Coldiretti. Si apre così la stagione della promozione dei prodotti alimentari locali nel nuovo food hub comunale fatto di spazi fisici e virtuali, con 29 postazioni di vendita al pubblico, che si propone inoltre come punto di incontro e aggregazione.

Nelle scorse ore il sopralluogo di assessori e tecnici comunali proprio per vedere a che punto sono i lavori di restyling della struttura che sarebbero dovuti terminare entro l’estate. Il cibo sarà il protagonista del mercato per almeno tre giorni a settimana con diverse produzioni locali ma anche postazioni per il cibo di strada, dove ci saranno show cooking e somministrazione dei piatti tipici. Inoltre il durante il primo anno di gestione, saranno organizzati oltre 100 appuntamenti.

