Bari, la camionale che non s’ha da fare

BARI – Questa camionale non s’ha da fare. Almeno secondo il gruppo Bari Eco City, associazione vicina alla sezione barese di Forza Italia. Sul banco degli imputati c’è l’opera faraonica da 220 milioni che collegherà il casello autostradale di Bari Modugno con l’ansa di Marisabella. Un progetto che dovrebbe partire in primavera e che nei prossimi giorni approderà in Commissione Regionale. Ed è qui che interviene Forza Italia portando alla luce quelle che ritengono delle criticità che attanagliano l’opera, una strada da 10 chilometri “che paralizzerebbe la città, per almeno tre anni, e che si potrebbe tranquillamente evitare – spiegano da Bari Eco City – investendo molti meno soldi nel rifacimento di via Napoli”

