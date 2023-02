BARI – Venticinque anni appena compiuti e un ruolo sempre più determinante nel Bari di Mignani. Michael Folorunsho è una solida realtà. Dopo una stagione 2019/2020 tra alti e bassi il centrocampista di origini nigeriane si sta imponendo nella stagione del suo ritorno nel capoluogo pugliese, dove ha messo a segno fin adesso 6 reti in 22 partite di Serie B, con 2 assist a fare da contorno. Duttilità la parola chiave. Nelle 24 gare tra campionato e coppa ha giocato 16 volte da mezzala, 4 da trequartista e due da punta centrale, ruolo che tra l’altro aveva già ricoperto nelle sue esperienze a Pordenone e Reggio Calabria. Folorunsho è ormai un giocatore maturo. Ha già raggiunto il suo record di marcature in Serie B, 6, come nella stagione 2020/2021 con la Reggina e si appresta a vivere anche una seconda parte di stagione da protagonista, alle spalle di Esposito e Cheddira in un tridente giovane e che offre diverse soluzioni. Potenza nel calcio, strappo e discreta tecnica, incarna le caratteristiche del giocatore moderno. Un peccato per il Bari che il suo cartellino sia di proprietà del Napoli, che lo riporterà alla casa madre nel mese di giugno. Adesso un finale di stagione per aumentare ancora di più il suo valore e guadagnarsi, in un modo o nell’altro, l’esordio in Serie A.

