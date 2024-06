Bari, FdI accusa Centrosinistra di pratiche antidemocratiche

“Sventolano la bandiera della democrazia, ma di democratico c’è davvero poco in quello che stanno facendo nel centrosinistra barese: non dando all’apparentamento Leccese-Laforgia un rilievo formale, gli amici di Decaro ed Emiliano, in caso di una loro vittoria, occuperanno anche parte dei banchi riservati all’opposizione”. Lo dichiarano i parlamentari pugliesi di Forza Italia Dario Damiani, Rita Dalla Chiesa, Andrea Caroppo, Vito De Palma e Giandiego Gatta.

“Bulimia di potere e di poltrone – aggiungono -, assenza di rispetto delle regole poste a presidio della democrazia nelle nostre istituzioni: Vendola, Laforgia e Conte sono dei democratici a corrente alternata o sono proprio tarocchi? Mai si era verificata una tale sfacciataggine e una tale protervia nel calpestare le regole democratiche. E’ la ragione per la quale i baresi non avranno sulla scheda elettorale anche i simboli che sostengono Laforgia: la furbizia, però, non sempre paga nella vita. E se paga nelle urne, il prezzo è la propria credibilità politica”.

