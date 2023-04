BARI – Brutta tegola per Valerio Di Cesare che in uno scontro di gioco, nel corso di Pisa – Bari, ha rimediato la frattura delle ossa nasali. Per il capitano al vaglio la possibilità di proseguire l’attività con l’utilizzo di una maschera protettiva. Dovrebbe regolarmente essere in campo lunedì primo maggio contro il Cittadella.

