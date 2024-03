Bari, da Saint Gobain un’Academy per architetti e ingegneri

BARI – Un’accademia per servire tutto il sud Italia e formare architetti, ingegneri e installatori. Dodicesima sede italiana per lo Spazio Accademy di Saint Gobain alla zona industriale del capoluogo pugliese. L’azienda – gruppo industriale francese tra i primi 100 al mondo, leader nell’edilizia sostenibile – ha deciso così di investire anche nella formazione per completare la propria presenza sul territorio che diventa fruibile in tutto il mezzogiorno. Solo qualche mese fa un altro investimento ha coinvolto la multinazionale francese e Bari: ovvero il raddoppio degli spazi portando nell’insediamento in città anche la produzione di massetti. Nel capoluogo c’è già il ramo dell’azienda che si occupa della produzione di vetro per l’edilizia residenziale, il terziario, l’architettura di interni e per la refrigerazione industriale. Con il nuovo progetto, il gruppo ha intenzione di integrare la propria presenza nel capoluogo.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author