Bari, continua la ‘pareggite’: 0-0 contro la Carrarese, ma quanti rimpianti

Altro giro, altra corsa, altro pareggio per il Bari di mister Longo che contro la Carrarese, nella sfida infrasettimanale valevole per l’11^ giornata di campionato di Serie B, porta a casa il nono risultato utile consecutivo ma rinvia nuovamente l’appuntamento con la vittoria: al San Nicola finisce 0-0 tra i pugliesi e i toscani.

Il Bari torna al 3-5-2 tipo con Sibilli e Lasagna in attacco e Pucino che ritrova il suo posto in difesa. Calabro comincia con Zuelli e Panico dietro Finotto, fuori Cerri e Cherubini, mattatori tre giorni prima.

Subito Carrarese in attacco al 2’: sulla ripartenza Zuelli prova la conclusione, Radunovic trova la respinta. Scampato il pericolo il Bari prova a tirare la testa fuori dal guscio qualche minuto più tardi: Lasagna ci prova di testa al 9’ su traversone di Sibilli, Bleve ci mette le mani. Il match non ha grossi sussulti: la Carrarese pressa e punta a non fa pensare il Bari, i biancorossi prova a sfruttare gli errori dell’avversario come al 26’ quando Pucino la recupera a centrocampo e serve Sibilli che sbaglia di pochissimo la mira.

Entra Manzari alla fine del primo tempo e al 13’ sfiora il gol su assist di Sibilli da sinistra: la sua conclusione al volo termina fuori. Ancora Manzari suona la carica cinque minuti più tardi: il 18 va via a destra e offre un cioccolatino a Lasagna: l’ex Verona sbaglia incredibilmente da centro area. Minuto 87: Bleve salva sulla linea su colpo di testa di Oliveri, Novakovich sulla ribattuta la mette in porta ma il Var ravvisa una posizione di fuorigioco. Il Bari rischia anche di perderla sul finale su una ripartenza su cui Radunovic va a dire di no a Cherubini. Termina così, a reti bianche, dopo sette minuti di recupero. I biancorossi, al quinto segno X consecutivo, salgono a quota 13 punti in classifica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author