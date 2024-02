Bari, comunali: Vito Leccese è il candidato ufficiale del PD

Vito Leccese, capo di gabinetto del sindaco Antonio Decaro, è il candidato ufficiale del Pd alle prossime comunali di Bari. E’ la decisione presa nella serata di giovedì 8 febbraio dall’assemblea cittadina del PD barese: una scelta adottata all’unanimità, anche se 5 su 41 grandi elettori si sono astenuti appoggiando la candidatura dell’avvocato Michele Laforgia.

Non sono mancate le frizioni, c’è stato anche un documento-lettera indirizzato alla segretaria Schlein da parte di un gruppo che sosteneva il deputato Marco Lacarra, il quale ha contestato alcune decisioni, a cominciare dal congelamento delle candidature lo scorso dicembre. Alla fine, però, con 36 voti è passata la mozione presentata dal senatore Francesco Boccia, quella di Leccese candidato del Pd.

La settimana prossima la scelta verrà condivisa con il resto della coalizione e si porrà il problema di provare a fare sintesi con alcuni partiti (Sinistra italiana, Socialisti, Azione) e movimenti che appoggiano la candidatura di Michele Laforgia. Se non si dovesse arrivare a un’intesa, il Centrosinistra barese rischia di presentarsi alle urne diviso.

“Il Partito Democratico responsabilmente deve affrontare questo momento con scelte opportune e coraggiose con l’obiettivo di ricercare l’unità e la salvaguardia dell’esperienza positiva maturata in questi ultimi vent’anni a partire dalla Primavera pugliese, anche rinunciando ad esprimere per la candidatura un proprio iscritto”, si legge nel documento approvato nella serata di giovedì 8 febbraio.

Francesco Boccia: “Laforgia e Leccese sapranno unirsi contro la Destra”. “Sono sicuro che Michele Laforgia e Vito Leccese sapranno parlarsi e unire le forze per battere la Destra, che quando governava Bari era “scippolandia” nelle mani di criminalità e pochi gruppi di interesse che avevano le mani sulla città. Quella di oggi, che vorrebbe rimettere le mani su una Bari bella e moderna, è la Destra che con i suoi rappresentanti a Roma e qui in Puglia si è piegata a Calderoli e alla sua autonomia “spacca Italia” e non farà mai una battaglia per Bari e i baresi, perché Bari e la Puglia, con Fitto protagonista, li hanno sempre svenduti”, ha detto Francesco Boccia, presidente dei senatori del PD, intervenendo all’assemblea di Bari.

