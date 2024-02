BARI – Non è passato inosservato – come si osserva in foto – un incontro avvenuto di recente tra Michele Mignani e Pasquale Marino. Entrambi si sono visti a Santo Spirito.

L’esperienza del tecnico siciliano è durata 14 partite, da ottobre 2023 sino a febbraio 2024. Per Mignani invece la permanenza in biancorosso è durata dal giugno 2021 all’ottobre 2023, ottenendo una promozione in B e sfiorandone una in Serie A nella passata stagione. Entrambi gli allenatori sono formalmente sotto contratto col club biancorosso (Marino sino a giugno 2024, Mignani sino a giugno 2025). Con loro anche il collaboratore tecnico Campofranco.

