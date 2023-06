Bari, bimbi e anziani insieme per una festa

BARI – Una festa di fine anno che conclude un percorso intergenerazionale e che ha visto coinvolti i piccoli del nido comunale Montessori di Carbonara e gli anziani ospiti dell’Opera don Guanella. Appuntamento nella struttura di via Giulio Petroni dove hanno partecipato non solo i piccoli ma anche i loro genitori. La giornata è stata animata da canti e balli e dall’esibizione di un mago. In chiusura, i bimbi hanno donato ai loro nonni adottivi dei piccoli regali fatti a mano.

