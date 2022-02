BARI – Si è svolto a Bari nell’ex Palazzo delle Poste, un convegno per illustrare uno strumento utile per tutelare le vittime di stalking, in particolare quelle che subiscono violenze in famiglia. Spesso le violenze non vengono denunciate perché subentra un vincolo psicologico nelle vittime, con l’ammonimento del Questore per lo stalker c’è uno stadio intermedio, una sorta di “cartellino giallo”