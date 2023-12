Bari 2024, Psi resta al fianco di Laforgia e chiama il Pd: “Serve generosità”

Bari – Il Psi resta al fianco di Michele Laforgia per le Comunali baresi 2024 e lancia al Pd un appello alla generosità, per tenere unito il centrosinistra. Il leader dei socialisti, Enzo Maraio, torna in Puglia e stuzzica: “Non vedo né un Sandro Pertini, né un Alcide De Gasperi che possa farci tornare indietro”.

