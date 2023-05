Bardi: “In Basilicata bacini idrici più pieni rispetto all’anno scorso”

“La Basilicata è l’unica regione d’Italia che nei propri bacini ha più acqua dell’anno scorso e al contempo provvede ai bisogni idrici di altre regioni. Non esiste un problema siccità in Basilicata – anzi… – a differenza di tante altre regioni. Questo è un punto di forza della nostra regione e anche una buona notizia per gli imprenditori agricoli e per la filiera lucana. Dobbiamo difendere la nostra acqua, la risorsa più importante della Basilicata: come ho già detto voglio dare benefici alle famiglie lucane e costruire un percorso per valorizzare la nostra risorsa idrica”.

Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp